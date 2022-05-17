Колыванов: я бы на месте Березуцкого не порол горячку и не просил об отставке

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Известный футбольный тренер Игорь Колыванов прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера московского ЦСКА.
Колыванов: я бы на месте Березуцкого не порол горячку и не просил об отставке
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Если верить информации СМИ, Березуцкий сам попросил об отставке. Я бы на его месте не порол горячку. Нужно понимать, что нынешний сезон — первый самостоятельный для Алексея и ему где-то не хватает опыта», — сказал Колыванов в беседе с RT.

По его словам, под руководством 39-летнего тренера армейцы провели много ярких матчей и Березуцкому не стоит принимать столь резких решений.

«Лучше дождаться окончания чемпионата, а потом уже садиться за стол с руководством. Мне бы хотелось, чтобы у Березуцкого получилось в ЦСКА, всё-таки он футбольный человек и провёл много лет в клубе. Поэтому и руководство должно его поддержать», — добавил Колыванов. 

Ранее российский тренер Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого.

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