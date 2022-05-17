Хохлов: Березуцкому однозначно стоит позволить довести дело до конца

Российский тренер Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера московского ЦСКА.

«Березуцкому однозначно стоит позволить довести дело до конца. Поймите, слишком частая смена тренеров не пойдёт на пользу ни одному коллективу», — заявил Хохлов в интервью RT.

Он также подчеркнул, что нереально требовать от человека сиюминутного результата, когда состав постоянно обновляется.

«А мы видели, что зимой ЦСКА пополнили целый ряд легионеров, которых необходимо встроить в ростер», — заключил Хохлов.

Ранее Хохлов рассказал, что решение об отставке Березуцкого может принять только руководство клуба.