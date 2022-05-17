Хохлов: решение об отставке Березуцкого может принять только руководство клуба

Российский тренер Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера московского ЦСКА.

«Решение об отставке Березуцкого может принять только руководство клуба в беседе с тренером. Готов ли сам Алексей продолжать работу. Видят ли в ЦСКА кризис. Армейцы внутри разберутся со своими проблемами», — заявил Хохлов в интервью RT.

Он отметил, что в России в последнее время часто и быстро прощаются со специалистами, даже не дав им возможности поработать и поставить игру.

«Так, недавно возглавивший «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что для строительства команды требуется минимум полтора-два года, то есть речь идёт о трёх трансферных окнах», — добавил Хохлов.

Ранее Алексей Березуцкий опроверг информацию о своём уходе из ЦСКА.