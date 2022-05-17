Гришин: кандидатов на пост тренера ЦСКА много, выберут лучшего

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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением, кто может возглавить команду в случае ухода Алексея Березуцкого с поста главного тренера.
Гришин: кандидатов на пост тренера ЦСКА много, выберут лучшего
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Думаю, последнюю игру доработают ребята, которые есть в штабе, а дальше уже будут какие-то назначения. Не знаю, кто мог бы возглавить ЦСКА. Думаю, кандидатов на такой пост будет много и выберут лучшего», — цитирует Гришина Sport24.

По информации издания «Спорт-Экспресс», после поражения от «Краснодара» Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера. Отмечается, что специалист заявил, что не видит перспектив продолжать работу.

Ранее Алексей Березуцкий опроверг информацию о своём уходе из ЦСКА.

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