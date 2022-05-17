Вратарь сборной, жёсткий разрушитель, талант из Осетии: 11 воспитанников «Краснодара», осуществивших мечту Галицкого

В матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА на поле в составе «Краснодара» впервые в истории одновременно находились 11 воспитанников клубной академии. Уже со старта из них была полностью сформирована линия защиты, а место на последнем рубеже занял получивший капитанскую повязку Матвей Сафонов. В опорной зоне вновь оказались незыблемыми позиции Александра Черникова, а в атаке — Ираклия Манелова. Ещё четыре футболиста вышли на замену по ходу встречи. Кто помог воплотить в жизнь мечту Сергея Галицкого — в материале RT.

Матвей Сафонов, 23 года

27 матчей в текущем сезоне РПЛ, 27 пропущенных голов, 1 жёлтая карточка

Голкипер Матвей Сафонов после вынужденного омоложения состава «Краснодара» и ухода иностранцев превратился в лидера команды. Об этом свидетельствует и капитанская повязка, которую ему доверили ещё в конце прошлого года. Игроки 1999 года рождения в академии клуба считались наиболее талантливыми, однако из футболистов этого возраста значимую роль играет только Матвей, так как Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев и Даниил Уткин выступают за другие команды.

Вратарь же на весеннем отрезке не играл лишь в одной встрече — из-за коронавируса. Впрочем, не обходилось и без грубых результативных ошибок. Пожалуй, самым неудачным получился матч с «Крыльями Советов» (0:2), в котором он допустил целый ряд помарок.

Однако в последних трёх играх голкипер пропустил лишь раз — в матче с «Арсеналом», а в других встречах южане оказались сильнее «Локомотива» и ЦСКА. В противостоянии с армейцами Сафонов совершил девять сейвов и во многом благодаря ему команда выиграла.

Неудивительно, что именно он — один из самых дорогостоящих активов в нынешнем «Краснодаре». Но футболист пока не собирается никуда уходить. На днях он подчеркнул, что ничего не знает об интересе к нему со стороны «Зенита».

Сергей Бородин, 23 года

4 матча в текущем сезоне РПЛ, 1 жёлтая карточка

Центральный защитник Сергей Бородин также входил в состав команды 1999 года рождения, выигравшей молодёжное первенство страны в 2018-м и на равных сражавшейся в плей-офф Юношеской лиги УЕФА с «Реалом». Однако в отличие от сверстников он не получил шансов в главном коллективе и довольствовался выступлением за фарм-клуб в ФНЛ. В 2020-м он отправился в аренду в «Уфу», где провёл всего одну игру в РПЛ.

Весной этого года Сергей также не стал игроком основы, поскольку Александр Сторожук ожидаемо сделал ставку в центре обороны на дуэт Александра Мартыновича и Егора Сорокина. Но, по крайней мере, в случае тех или иных проблем у партнёров по команде он получает практику. При этом с Бородиным на поле южане пропустили всего три мяча.

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Виталий Стежко, 25 лет

1 матч в текущем сезоне РПЛ

Пару Бородину в центре обороны в матче с ЦСКА неожиданно составил Виталий Стежко. Удивительно, но для 25-летнего уроженца станицы Бузиновская эта встреча стала дебютной в составе первой команды «Краснодара». Как и многие другие воспитанники, он долго ждал этой возможности и вынужден был выступать за «Краснодар-2», где в итоге получил капитанскую повязку и поднялся на второе место по числу матчей (111).

Защитник по примеру ряда одноклубников даже отправился в заграничную аренду и провёл год в армянском «Пюнике». А в 2021-м он получил тяжелейшую травму — разрыв связок колена и пропустил более восьми месяцев. Казалось, после такого можно было опустить руки, но Виталий не сдался и всё же исполнил свою мечту, отыграв все 90 минут в поединке с армейцами.

Олег Исаенко, 22 года

7 матчей в текущем сезоне РПЛ, 1 голевая передача

Владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому наверняка должен был доставить особенное удовольствие тот факт, что в противостоянии с ЦСКА вся линия обороны состояла из собственных воспитанников клуба. Так, Олег Исаенко расположился на правом фланге. Талантливый футболист хотя и появился на свет в Калининграде и там же начал карьеру, в 16 лет перебрался в академию южан, где и сделал себе имя.

Олег — один из тех молодых исполнителей, которые сумели на 100% воспользоваться своим шансом в «Краснодаре» после возобновления сезона. Он дебютировал в РПЛ в матче с «Рубином» и с тех пор не пропустил ни одной игровой минуты. На пользу спортсмену идёт его универсальность, ведь он способен сыграть на обоих краях обороны. А во встрече с «Локомотивом» Исаенко выполнил результативную передачу на Александра Черникова.

Защитник «Краснодара» Олег Исаенко

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Дмитрий Пивоваров, 22 года

2 матча в текущем сезоне РПЛ, 1 жёлтая карточка

На левом краю обороны Сторожук в двух последних матчах сделал ставку на ещё одного защитника 2000 года рождения, Дмитрия Пивоварова. На протяжении почти всего сезона он даже не попадал в заявку, но в концовке чемпионата неожиданно выиграл конкуренцию у куда более опытного Евгения Чернова и уверенно закрыл свою позицию, действуя неброско, но надёжно. По среднему количеству отборов (2,0) уроженец Краснодара занимает первое место в коллективе, если не брать в расчёт покинувших команду футболистов. С отрывом лидирует он и по среднему числу фолов за игру (4,0).

Александр Черников, 22 года

22 матча в текущем сезоне РПЛ, 2 гола, 17 жёлтых карточек (3 из них превратились в красные)

Хавбек Александр Черников начал регулярно получать игровую практику ещё до массового отъезда легионеров. Виктор Гончаренко, в отличие от Мурада Мусаева, доверял молодому опорнику. В лице уроженца станицы Выселки команда получила невероятно работоспособного, неуступчивого разрушителя, который страховал партнёров из группы атаки.

А после вынужденного омоложения состава он превратился в одного из лидеров команды. Единственный минус Александра — излишняя жёсткость и неаккуратность в единоборствах. В текущем сезоне РПЛ он лидирует по количеству как жёлтых, так и красных карточек. Причём два удаления он заработал весной — в матчах с «Рубином» и «Локомотивом». В игре с железнодорожниками он сначала успел забить победный мяч, а затем за несколько минут в добавленное время умудрился дважды сфолить на «горчичник».

Судья Артём Чистяков удаляет Александра Черникова в перенесённом матче 19-го тура РПЛ с «Локомотивом»

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Алекс Мацукатов, 23 года

6 матчей в текущем сезоне РПЛ, 1 жёлтая карточка

Полузащитник Алекс Мацукатов также входил в команду воспитанников «Краснодара» 1999 года рождения, но в отличие от партнёров пока не сумел проявить себя в основе. При этом уроженец Северной Осетии считался не меньшим талантом, чем Сулейманов и Игнатьев. Несколько лет назад ходили слухи об интересе к нему со стороны «Удинезе» и дортмундской «Боруссии».



Но Алекс остался в фарм-клубе и лишь изредка получал время в первой команде. Весной его стало намного больше. Полузащитник редко попадает в стартовый состав (это было всего дважды), зато регулярно выходит на замену. А в матче с «Арсеналом», например, он успешно закрыл позицию дисквалифицированного Черникова в опорной зоне.

Вячеслав Якимов, 24 года

10 матчей в текущем сезоне РПЛ, 2 жёлтые карточки

Хавбек Вячеслав Якимов, как и Стежко, долго ждал своего шанса в «Краснодаре» и дебютировал в РПЛ только в декабре прошлого года, незадолго до своего 24-летия. До того он не провёл ни одной встречи за первую команду, но сохранял верность клубу и даже не уходил в аренду. Зато теперь Сторожук регулярно предоставляет практику полузащитнику. Вячеслав часто подменяет Черникова на позиции единственного опорника, если тот по тем или иным причинам выходит из строя.

Ираклий Манелов, 19 лет

12 матчей в текущем сезоне РПЛ, 1 гол + 2 результативные передачи, 1 жёлтая карточка

Ираклий Манелов, как и Черников, — уроженец Выселок. В этой же станице появился на свет Сторожук. Но 19-летний вингер пробился в основу «Краснодара» явно не потому, что является земляком наставника. Он ярко проявил себя в этом розыгрыше ФНЛ, а его гол в ворота «Торпедо» признали лучшим мячом среди воспитанников академии клуба в 2021 году.

Отъезд Вандерсона и Реми Кабелла открыл техничному и быстрому вингеру дорогу в первую команду. Весной футболист настолько здорово закрывает правую бровку, что тренерскому штабу пришлось отправлять на противоположный фланг Алексея Ионова. А в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА Манелов располагался на острие атаки.

Не заставил себя ждать и дебютный мяч, который воспитанник южан забил в ворота «Зенита», едва выйдя на замену. При этом он не злоупотребляет индивидуальными действиями и всегда готов ассистировать партнёрам, свидетельством чему стали две результативные передачи.

Нападающий «Краснодара» Ираклий Манелов

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Владислав Самко, 20 лет

5 матчей в текущем сезоне РПЛ

Помимо Манелова, весной в обойму «Краснодара» попал и другой воспитанник клубной академии 2002 года рождения — Владислав Самко, который появился на поле пять раз, но в сумме провёл в РПЛ всего 53 минуты. Игру за первую команду он успешно совмещает с выступлениями за фарм-клуб в ФНЛ. Пусть пока Владислав не вышел на первые роли, но в ближайшем будущем он вполне способен это сделать благодаря своей универсальности и трудолюбию, ведь в линии атаки он готов сыграть на любой позиции.

Никита Сергеев, 22 года

1 матч в текущем сезоне РПЛ

Никита Сергеев — ещё один представитель золотого выпуска академии 1999 года рождения. Уроженец Мордовии ещё в юности перебрался в «Краснодар» и вместе с Сулеймановым закрывал края атаки. Но в отличие от партнёра мощный, техничный вингер доверием не пользовался, да и конкуренция была слишком велика. Мешали проявить себя и многочисленные травмы. Вот и большую часть весны Никита пропустил из-за очередного повреждения. Появление на поле в концовке матча с ЦСКА оказалось первым в сезоне, зато помогло установить историческое достижение.