«Краснодар» с минимальным счётом обыграл ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 75-й минуте игры единственный мяч забил Никита Кривцов.
Матч обслуживала судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым. Ему помогали ассистенты Владимир Миневич и Михаил Иванов. Резервный судья — Анатолий Жабченко.
Таким образом, «Краснодар» набрал 49 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (47).
Ранее сообщалось, что гол с пенальти на 92-й минуте принёс «Зениту» ничью в матче РПЛ со «Спартаком».