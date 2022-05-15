«Краснодар» с минимальным счётом обыграл ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ

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В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» обыграл московский ЦСКА.
«Краснодар» с минимальным счётом обыграл ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 75-й минуте игры единственный мяч забил Никита Кривцов.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым. Ему помогали ассистенты Владимир Миневич и Михаил Иванов. Резервный судья — Анатолий Жабченко.

Таким образом, «Краснодар» набрал 49 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (47).

Ранее сообщалось, что гол с пенальти на 92-й минуте принёс «Зениту» ничью в матче РПЛ со «Спартаком».

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