Гол с пенальти на 92-й минуте принёс «Зениту» ничью в матче РПЛ со «Спартаком»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:1.
На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, замкнув головой подачу Михаила Игнатова с фланга. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей — на 92-й его реализовал Андрей Мостовой.
Таким образом, «Спартак» набрал 38 очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Зенит» (65) же завоевал золотые медали первенства ещё два тура назад.
Ранее сообщалось, что Ваноли и Соболев получили жёлтые карточки за давление на арбитра во время матча с «Зенитом».