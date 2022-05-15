Гол с пенальти на 92-й минуте принёс «Зениту» ничью в матче РПЛ со «Спартаком»

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, замкнув головой подачу Михаила Игнатова с фланга. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей — на 92-й его реализовал Андрей Мостовой.

Таким образом, «Спартак» набрал 38 очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Зенит» (65) же завоевал золотые медали первенства ещё два тура назад.

Ранее сообщалось, что Ваноли и Соболев получили жёлтые карточки за давление на арбитра во время матча с «Зенитом».