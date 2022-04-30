«Краснодар» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Игра прошла в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
За краснодарский клуб мячи забили Никита Кривцов (14') и Игорь Калинин (16'). В команде Валерия Карпина голом отметился Николай Комличенко (4').
«Краснодар» (42 очка) находится на пятом месте таблицы чемпионата России. Жёлто-синие набрали 34 очка и располагаются на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим наставником месяца в РПЛ.