«Краснодар» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

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«Краснодар» нанёс поражение «Ростову» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Игра прошла в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

За краснодарский клуб мячи забили Никита Кривцов (14') и Игорь Калинин (16'). В команде Валерия Карпина голом отметился Николай Комличенко (4').

«Краснодар» (42 очка) находится на пятом месте таблицы чемпионата России. Жёлто-синие набрали 34 очка и располагаются на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим наставником месяца в РПЛ.

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