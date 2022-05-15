Впервые в матче РПЛ одновременно вышли на поле 11 воспитанников «Краснодара»
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Впервые в РПЛ в стартовом составе команды появились восемь воспитанников клубной академии «Краснодара», а к концу игры их стало уже 11.
Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 75-й минуте игры единственный мяч забил Никита Кривцов.
«Краснодар» набрал 49 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (47).
Ранее ЦСКА проиграл три матча подряд и не забил в них ни одного гола впервые за 21 год.