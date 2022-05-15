Впервые в матче РПЛ одновременно вышли на поле 11 воспитанников «Краснодара»

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» обыграл московский ЦСКА.

Впервые в РПЛ в стартовом составе команды появились восемь воспитанников клубной академии «Краснодара», а к концу игры их стало уже 11.

Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 75-й минуте игры единственный мяч забил Никита Кривцов.

«Краснодар» набрал 49 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (47).

Ранее ЦСКА проиграл три матча подряд и не забил в них ни одного гола впервые за 21 год.