ЦСКА проиграл три матча подряд и не забил ни одного гола в них впервые за 21 год

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Московский ЦСКА потерпел поражение в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Краснодара».
ЦСКА проиграл три матча подряд и не забил ни одного гола в них впервые за 21 год
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, москвичи потерпели третье сухое поражение подряд в РПЛ. В последний раз такое было в 2001 году, серия продлилась четыре матча.

«Краснодар» набрал 49 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (47). Московский клуб потерял шансы на медали РПЛ в сезоне-2021/22.

Ранее «Краснодар» с минимальным счётом обыграл ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ.

 

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