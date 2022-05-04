Хапов: «Краснодар» выиграл почти все единоборства в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер московского «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал поражение железнодорожников от «Краснодара» в перенесённом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хапов: «Краснодар» выиграл почти все единоборства в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Противник был яростнее, сразу выходил на поле мотивированным. «Краснодар» выиграл почти все единоборства, хорошо двигался во всех зонах. Это их заслуженная победа», — цитирует Хапова «Чемпионат».

По его словам, сегодня выиграла та команда, которая больше хотела победить.

Напомним, что встреча прошла в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Ранее сообщалось, что руководство РПЛ рассмотрит возможность возрождения Кубка премьер-лиги в формате Лиги чемпионов.

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