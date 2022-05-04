Хапов: «Краснодар» выиграл почти все единоборства в матче с «Локомотивом»
- РИА Новости
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«Противник был яростнее, сразу выходил на поле мотивированным. «Краснодар» выиграл почти все единоборства, хорошо двигался во всех зонах. Это их заслуженная победа», — цитирует Хапова «Чемпионат».
По его словам, сегодня выиграла та команда, которая больше хотела победить.
Напомним, что встреча прошла в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Ранее сообщалось, что руководство РПЛ рассмотрит возможность возрождения Кубка премьер-лиги в формате Лиги чемпионов.