СЭ: в России хотят создать альтернативную Лигу чемпионов

Руководство РПЛ рассмотрит возможность возрождения Кубка премьер-лиги в формате Лиги чемпионов.

Соревнования могут появиться в сезоне-2022/23 при условии, что в РПЛ останется 16 клубов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что на первом этапе команды будут разбиты на четыре группы по результатам жеребьёвки, причём команды разделятся на корзины по итогам мест в турнирной таблице сезона-2021/22.

В четвертьфинал выйдут по два лучших клуба из каждой группы, где первые встретятся с коллективами, занявшими второе место в одной из трёх других групп. Далее состоятся полуфиналы и финал.

Планируется, что матчи будут проходить в те же дни, что и игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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