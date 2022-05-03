Наумов предложил создать новые турниры в России в ответ на санкции УЕФА

Короткая ссылка
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские сборные и клубы от участия в турнирах под его эгидой в сезоне-2022/23.
Наумов предложил создать новые турниры в России в ответ на санкции УЕФА
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Сидеть и посыпать голову пеплом ни к чему. Руководители клубов и лиги это понимают. Чтобы внутренний футбол развивался, нужно увеличить интенсивность соревновательного процесса. Это достигается созданием новых турниров, например, Кубка лиги», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

По мнению Наумова, Россия минимум года три будет отлучена от европейского футбола. Он подчеркнул, что такие серьёзные санкции быстро не снимаются.

«Клубам нужно перестроить свою работу. Часть легионеров по окончании сезона уедут, насильно держать никого не нужно. Больше внимания следует уделить академиям», — сказал он.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о решении УЕФА против российского футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить