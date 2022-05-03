Наумов предложил создать новые турниры в России в ответ на санкции УЕФА

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские сборные и клубы от участия в турнирах под его эгидой в сезоне-2022/23.

«Сидеть и посыпать голову пеплом ни к чему. Руководители клубов и лиги это понимают. Чтобы внутренний футбол развивался, нужно увеличить интенсивность соревновательного процесса. Это достигается созданием новых турниров, например, Кубка лиги», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

По мнению Наумова, Россия минимум года три будет отлучена от европейского футбола. Он подчеркнул, что такие серьёзные санкции быстро не снимаются.

«Клубам нужно перестроить свою работу. Часть легионеров по окончании сезона уедут, насильно держать никого не нужно. Больше внимания следует уделить академиям», — сказал он.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о решении УЕФА против российского футбола.