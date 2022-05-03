Губерниев резко высказался о решении УЕФА против российского футбола

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от матчей международного сезона-2022/23.

«А что толку рассуждать? Они все уроды и козлы за то, что нас исключили! Какие у нас есть решения проблемы? Никаких. Значит, надо договориться. Кто сильный, тот и прав. Нам надо обрасти мускулами и всё это вернуть», — цитирует Губерниева Sport24.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Помимо прочего, УЕФА отклонил заявки России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера подверг критике УЕФА за отстранение российского футбола на сезон-2022/23.