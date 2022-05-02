Каррера подверг критике УЕФА за отстранение российского футбола на сезон-2022/23

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от матчей международного сезона-2022/23.
Каррера подверг критике УЕФА за отстранение российского футбола на сезон-2022/23
  • РИА Новости

«На мой взгляд, спорт должен оставаться вне политических проблем. Это касается и футбола, конечно. Трудно сказать, как долго будут длиться эти меры. Но я надеюсь, что эта проблема решится как можно скорее», — цитирует Карреру Sport24.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Помимо прочего, УЕФА отклонил заявки России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин назвал беспределом решение в отношение российского футбола.

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