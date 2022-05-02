Карпин: беспредел с отстранением российского футбола продолжается

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от матчей международного сезона-2022/23.

«Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Однако специалист надеется, что РФС сможет отстоять в судах право россиян участвовать в международных турнирах.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Помимо прочего, УЕФА отклонил заявки России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что нет ничего неожиданного в решении УЕФА.