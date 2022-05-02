Колосков: ничего неожиданного в решении УЕФА нет

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА отстранить российские клубы и сборные от международного сезона-2022/23.

«РФС уже определил пути развития по оптимальному сценарию и по негативному. Второй сценарий предусматривает концентрацию на развитии футбола в России: в школах, интернатах, академиях и институтах. Такая программа у РФС уже есть. Ничего неожиданного в данном решении для нас нет», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, все программы необходимо реализовать, так как неизвестно, как долго будут действовать санкции.

«Три дня назад Чеферин говорил, что футболисты в данной ситуации ни при чём. Говорили, что УЕФА рассмотрит вопрос о возможности участия нашей сборной и клубов. Но решение абсолютно противоположное. Нас дисквалифицировали. Этот год надо прожить в условиях санкций, а потом возвращаться к нормальной жизни в европейском футболе», — добавил Колосков.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к еврокубкам в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Помимо прочего, УЕФА отклонил заявки России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее сообщалось, что вместо «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов выйдет чемпион Шотландии.