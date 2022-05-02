Вместо «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов выйдет чемпион Шотландии

Чемпион Шотландии напрямую выйдет в групповой этап футбольной Лиги чемпионов вместо петербургского «Зенита» после решения УЕФА о санкциях.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

«Зенит» досрочно гарантировал себе победу в чемпионате России, благодаря чему должен был попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

В чемпионате Шотландии за три тура до конца первенства лидирует «Селтик» и опережает ближайшего соперника на шесть баллов.

2 апреля УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к еврокубкам в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА ещё не принимал решение об участии сборной России в квалификации Евро-2024.