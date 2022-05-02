УЕФА ещё не принимал решение об участии сборной России в квалификации Евро-2024

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока ещё не приняли решение по поводу участия сборной России в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Исполком УЕФА не рассматривал вопрос и не выносил решение об участии россиян в отборе турнира. Жеребьёвка квалификации же пройдёт 9 октября, а матчи начнутся в марте следующего года.

2 апреля УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к еврокубкам в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Помимо прочего, УЕФА отклонил заявки России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал беспределом отстранение российских клубов и сборных.