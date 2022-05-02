Член исполкома РФС Гершкович назвал беспределом отстранение российских клубов и сборных

Член исполкома РФС Михаил Гершкович отреагировал на санкции УЕФА в отношении российских клубов и сборных.

«Это не санкции. Это самый настоящий беспредел. Нет ничего из области юриспруденции, сплошная неприкрытая политика. Считаю, что ситуация очень обидная, но жизнь продолжается», — цитирует Гершковича «Спорт-Экспресс».

При этом он вспомнил слова главы УЕФА Александера Чеферина, который говорил, что российские игроки не должны подвергаться санкциям из-за политических действий. По мнению Гершковича, Чеферин в данной ситуации находится под давлением.

«Нужно принять решения, которые были бы оптимальны для нашего футбола, избегать действий на скорую руку, чтобы совсем не отрезать пути обратно. На конференции РФС будут активно обсуждать этот вопрос. Цель — продолжать активно развивать наш футбол», — добавил чиновник.

2 апреля УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к еврокубкам в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная России отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее сообщалось, что РФС выразил несогласие с решениями УЕФА.