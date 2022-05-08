«Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Арсеналом» в матче РПЛ
- РИА Новости
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Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 1:1.
На 19-й минуте Кингз Кангва вывел вперёд хозяев, а на 76-й Эдуард Сперцян восстановил равенство.
На 90-й минуте в составе гостей был удалён Егор Сорокин.
Таким образом, «Краснодар» набрал 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Арсенал» (23) находится на последней 16-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Ростов» не забили мячей в матче 28-го тура РПЛ.