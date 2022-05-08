«Уфа» и «Ростов» не забили голов в матче 28-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью 0:0 с «Ростовом» в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На восьмой минуте встречи нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз не реализовал пенальти. Форвард попал в перекладину. Это второй незабитый одиннадцатиметровый в карьере футболиста. Первый промах случился в матче с «Крыльями Советов» (1:0) месяц назад.

На 85-й минуте защитник «Уфы» Боян Йокич получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

«Ростов» набрал 35 очков в 28 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Уфа» (24) — на 15-й строчке.

Ранее «Сочи» с минимальным счётом переиграл ЦСКА в 28-м туре РПЛ.