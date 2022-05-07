«Сочи» с минимальным счётом переиграл ЦСКА в 28-м туре РПЛ

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«Сочи» на выезде одержал победу над московским ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сочи» с минимальным счётом переиграл ЦСКА в 28-м туре РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча прошла в Москве на «ВЭБ Арене» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 10-й минуте игры забил Артём Макарчук, который отличился после навеса Жоаозиньо.

В концовке игры Ильзат Ахметов получил красную карточку, из-за чего армейцы доигрывали матч в меньшинстве.

«Сочи» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, уступая идущему вторым «Динамо» лишь по показателям личных встреч. ЦСКА (47) находится на четвёртой строчке. 

Ранее сообщалось, что «Ахмат» в меньшинстве одолел «Нижний Новгород» в 28-м туре РПЛ.

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