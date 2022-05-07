«Ахмат» в меньшинстве одолел «Нижний Новгород» в 28-м туре РПЛ

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Грозненский «Ахмат» на выезде одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ахмат» в меньшинстве одолел «Нижний Новгород» в 28-м туре РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Игра состоялась в Нижнем Новгороде и закончилась в пользу гостей — 1:0.

На 74-й минуте отличился Александр Трошечкин. Его гол стал победным для грозненцев.

При этом с 54-й минуты чеченский коллектив играл в меньшинстве — Ризван Уциев был удалён после нарушения на Дмитрии Стоцком.

«Ахмат» набрал 38 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний» (29) находится на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Шамара Николсона помог «Спартаку» обыграть «Урал» в матче РПЛ.

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