«Ахмат» в меньшинстве одолел «Нижний Новгород» в 28-м туре РПЛ

Грозненский «Ахмат» на выезде одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась в Нижнем Новгороде и закончилась в пользу гостей — 1:0.

На 74-й минуте отличился Александр Трошечкин. Его гол стал победным для грозненцев.

При этом с 54-й минуты чеченский коллектив играл в меньшинстве — Ризван Уциев был удалён после нарушения на Дмитрии Стоцком.

«Ахмат» набрал 38 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний» (29) находится на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Шамара Николсона помог «Спартаку» обыграть «Урал» в матче РПЛ.