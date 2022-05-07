Дубль Николсона помог «Спартаку» обыграть «Урал» в матче РПЛ
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
За красно-белых дубль оформил Шамар Николсон (11-я минута, 26-я) и третий мяч забил Виктор Мозес (30-я). В составе екатеринбургской команды отметился Лео Гогличидзе (55-я).
Московский клуб (37 очков) расположился на восьмом месте таблицы чемпионата России. «Урал» занимает 14-ю строчку, набрав 27 очков.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о том, какие чувства испытывает к клубу.