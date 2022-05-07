Каррера: любовь к «Спартаку» у меня будет длиться вечно

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о том, какие чувства испытывает к московскому клубу.

«Я великий тренер после того титула? Нет-нет, я выиграл чемпионат — не более. Слишком много почестей. Да, выигрывать непросто. И здорово, что я смог добиться этого в России. Мне бы хотелось ещё раз испытать эти невероятные эмоции», — цитирует Карреру «Чемпионат».

По его словам, он старается читать все комментарии, которые ему пишут в соцсетях, и отвечает на некоторые из них.

«Очень рад, что меня ещё помнят, относятся ко мне с теплотой. И я их всех тоже помню! «Спартак» для меня — это любовь, которая родилась внезапно. И будет длиться вечно», — добавил Каррера.

Напомним, что 58-летний тренер возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством столичный клуб стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее Каррера поддержал критику гражданской супруги владельца московского клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой о судействе Российской премьер-лиги (РПЛ).