Каррера поддержал критику Салиховой в адрес судей РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поддержал высказывания гражданской супруги владельца московского клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой о судействе Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Когда работаешь в «Спартаке», всеми силами стараешься защищать интересы своего клуба. Это естественно. Я полностью понимаю разговоры Салиховой про судей», — цитирует Карреру «Чемпионат».

Напомним, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о необходимости реформирования всего судейского корпуса из-за того, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не выполняет в полном объёме свои функции.

Ранее РФС инициировал проведение внутренней проверки в отношении арбитра Алексея Матюнина из-за ошибок в матче между подмосковными «Химками» и самарскими «Крыльями Советов».