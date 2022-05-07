Каррера поддержал критику Салиховой в адрес судей РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поддержал высказывания гражданской супруги владельца московского клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой о судействе Российской премьер-лиги (РПЛ).
Каррера поддержал критику Салиховой в адрес судей РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Markos Chouzouris

«Когда работаешь в «Спартаке», всеми силами стараешься защищать интересы своего клуба. Это естественно. Я полностью понимаю разговоры Салиховой про судей», — цитирует Карреру «Чемпионат».

Напомним, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о необходимости реформирования всего судейского корпуса из-за того, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не выполняет в полном объёме свои функции.

Ранее РФС инициировал проведение внутренней проверки в отношении арбитра Алексея Матюнина из-за ошибок в матче между подмосковными «Химками» и самарскими «Крыльями Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить