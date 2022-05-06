РФС начал внутреннюю проверку в отношении арбитра Матюнина
- РИА Новости
Проверка начата в связи допущенными в ключевых моментах встречи ошибками. На время проверки Матюнин не будет получать назначения на матчи, сообщает ТАСС.
В матче 26-го тура «Крылья Советов» — «Химки» (1:4) в Самаре 40-летний арбитр удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла. Он также назначил пенальти в ворота «Крыльев».
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц назвал судейство игры «безобразием», однако позже опроверг свои слова.
Экспертно-судейская комиссия РФС признала часть решений Матюнина в матче ошибочными.
Ранее сообщалось, что бывшему генеральному директору «Химок» Владимиру Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности за заход в судейскую после с «Уфой».