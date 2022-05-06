РФС начал внутреннюю проверку в отношении арбитра Матюнина

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Российский футбольный союз (РФС) инициировал проведение внутренней проверки в отношении арбитра Алексея Матюнина из-за ошибок в матче между подмосковными «Химками» и самарскими «Крыльями Советов».
РФС начал внутреннюю проверку в отношении арбитра Матюнина
  • РИА Новости

Проверка начата в связи допущенными в ключевых моментах встречи ошибками. На время проверки Матюнин не будет получать назначения на матчи, сообщает ТАСС.

В матче 26-го тура «Крылья Советов» — «Химки» (1:4) в Самаре 40-летний арбитр удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла. Он также назначил пенальти в ворота «Крыльев».

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц назвал судейство игры «безобразием», однако позже опроверг свои слова.

Экспертно-судейская комиссия РФС признала часть решений Матюнина в матче ошибочными.

Ранее сообщалось, что бывшему генеральному директору «Химок» Владимиру Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности за заход в судейскую после с «Уфой».

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