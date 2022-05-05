Источник: Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, вопрос об отстранении 38-летнего функционера будет рассмотрен 6 мая на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
Габулов после матча с «Уфой» вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром Кириллом Левниковым. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча. Нарушение регламента может повлечь за собой санкции.
Ранее стало известно, кто займёт пост генерального директора подмосковных «Химок» после ухода Габулова.