Источник: Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности

Бывшему генеральному директору «Химок» Владимиру Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности за заход в судейскую после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, вопрос об отстранении 38-летнего функционера будет рассмотрен 6 мая на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Габулов после матча с «Уфой» вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром Кириллом Левниковым. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча. Нарушение регламента может повлечь за собой санкции.

Ранее стало известно, кто займёт пост генерального директора подмосковных «Химок» после ухода Габулова.