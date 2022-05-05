Источник: Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности

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Бывшему генеральному директору «Химок» Владимиру Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности за заход в судейскую после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
Источник: Габулову грозит отстранение от футбольной деятельности
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, вопрос об отстранении 38-летнего функционера будет рассмотрен 6 мая на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Габулов после матча с «Уфой» вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром Кириллом Левниковым. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча. Нарушение регламента может повлечь за собой санкции.

Ранее стало известно, кто займёт пост генерального директора подмосковных «Химок» после ухода Габулова.

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