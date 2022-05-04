Сенников: встреча между «Локомотивом» и «Краснодаром» получилась очень напряжённая

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал поражение команды от «Краснодара» в перенесённом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень напряжённая получилась встреча, эмоциональная: игроки явно были настроены на борьбу, равнодушных не было», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

По его словам, многое определило удаление полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в самом начале второго тайма.

«Ошибка партнёра у собственных ворот привела к красной карточке и оказала влияние на ход всего матча», — добавил Сенников.

Напомним, что встреча прошла в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Ранее главный тренер железнодорожников Заур Хапов высказался о поражении команды от «Краснодара».