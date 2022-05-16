Сафонов опроверг слухи о своём возможном переходе в «Зенит»

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о возможном трансфере в санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит».
Сафонов опроверг слухи о своём возможном переходе в «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Franz Waelischmiller/ SVEN SIMON

«Слухи обо мне и «Зените»? На данный момент я остаюсь с «Краснодаром», и никакой информации об интересе из других клубов лично до меня не доходило», — цитирует Сафонова Rusfootball.

23-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основу в 2017 году, провёл с тех пор за команду 109 матчей, пропустил 129 мячей и 31 игру провёл на ноль.

Ранее сообщалось, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба отказал «Црвене Звезде» и ведёт переговоры с двумя другими клубами.

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