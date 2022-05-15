Metaratings: Дзюба отказал «Црвене Звезде» и ведёт переговоры с двумя клубами

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба не перейдёт в «Црвену Звезду».
Metaratings: Дзюба отказал «Црвене Звезде» и ведёт переговоры с двумя клубами
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации Metaratings, футболист отказался переходить в «Црвену Звезду» и ведёт переговоры с двумя другими клубами. Отмечается, что Дзюба хочет попробовать свои силы за границей. 

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. При этом форвард не планирует его продлевать. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности он провёл за команду 248 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее фанаты освистали Артёма Дзюбу после выхода на замену в матче со «Спартаком».

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