Колыванов: причины резкого спада ЦСКА следует искать в неких внутренних причинах

Известный футбольный тренер Игорь Колыванов предположил, почему ЦСКА терпит поражение в трёх матчах подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Причины резкого спада ЦСКА следует искать в неких внутренних причинах. Вспомните, как здорово проявили себя новички команды в первых турах после возобновления сезона. Москвичи показывали отличный футбол и создавали много моментов. Видно было, что перед нами целеустремлённый коллектив, который сражается до конца. Но после паузы на матчи сборных всё сломалось», — сказал Колыванов RT.

По его словам, сейчас в действиях армейцев сквозит равнодушие, команда расслабилась после удачной серии.

«Они подумали, что и в дальнейшем всё будет даваться легко, а любой соперник капитулирует. Футбол таких вещей не прощает. Как только появляются проблемы с самоотдачей, начинаются потери очков. Но, опять же, это тоже опыт для Березуцкого. По мне, так пусть продолжает работать. Самое лёгкое в сложившейся ситуации — написать заявление. Но если хочешь работать тренером, ты должен пройти и через такие моменты», — добавил Колыванов.

Ранее Колыванов прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера московского ЦСКА.