Гаджиев: нужно потерпеть и Алексею Березуцкому, и ЦСКА

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера московского ЦСКА.

«Если Березуцкий покинет пост главного тренера ЦСКА, не буду считать это верным решением. Вне зависимости от того, примет его клуб или сам Алексей. Цикл, который провели армейцы, безусловно, в копилку тренерскому мастерству братьев. Сразу стать маститым, хорошим, сильным специалистом невозможно. Нужно время, чтобы набраться опыта», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Он отметил, что Березуцкий через полгода будет уже тренером более высокого класса, потому что мысли братьев логичные и аргументированные.

«Я не могу дать точную оценку тому процессу, который они ведут в команде. Но они проработали с хорошими тренерами, поиграли на хорошем уровне. В высказываниях аргументированны, поэтому считаю, что у них есть ресурс, чтобы добавить», — добавил тренер.

По мнению Гаджиева раз Березуцкому доверили такой пост, то нужно подождать, пока он наберётся опыта и повысит свою тренерскую квалификацию.

«Думаю, так будет логичнее. Нужно потерпеть и Березуцкому, и клубу. Ничто не приходит просто так, без шишек и поражений. Все через это проходят. Чтобы стать более сильным и зрелым, нужно через всё пройти. А так получается: дали возможность набраться ума и силёнок, а потом говорят — иди. Зачем так делать? Конечно, это конкурентная должность. И если Березуцкий уйдёт, возникает вопрос: а кого ставить вместо него», — добавил Гаджиев.

Ранее Алексей Березуцкий опроверг информацию о своём уходе из ЦСКА.