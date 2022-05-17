Гаджиев: нужно потерпеть и Алексею Березуцкому, и ЦСКА

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Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера московского ЦСКА.
Гаджиев: нужно потерпеть и Алексею Березуцкому, и ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Если Березуцкий покинет пост главного тренера ЦСКА, не буду считать это верным решением. Вне зависимости от того, примет его клуб или сам Алексей. Цикл, который провели армейцы, безусловно, в копилку тренерскому мастерству братьев. Сразу стать маститым, хорошим, сильным специалистом невозможно. Нужно время, чтобы набраться опыта», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Он отметил, что Березуцкий через полгода будет уже тренером более высокого класса, потому что мысли братьев логичные и аргументированные.

«Я не могу дать точную оценку тому процессу, который они ведут в команде. Но они проработали с хорошими тренерами, поиграли на хорошем уровне. В высказываниях аргументированны, поэтому считаю, что у них есть ресурс, чтобы добавить», — добавил тренер.

По мнению Гаджиева раз Березуцкому доверили такой пост, то нужно подождать, пока он наберётся опыта и повысит свою тренерскую квалификацию.

«Думаю, так будет логичнее. Нужно потерпеть и Березуцкому, и клубу. Ничто не приходит просто так, без шишек и поражений. Все через это проходят. Чтобы стать более сильным и зрелым, нужно через всё пройти. А так получается: дали возможность набраться ума и силёнок, а потом говорят — иди. Зачем так делать? Конечно, это конкурентная должность. И если Березуцкий уйдёт, возникает вопрос: а кого ставить вместо него», — добавил Гаджиев.

Ранее Алексей Березуцкий опроверг информацию о своём уходе из ЦСКА.

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