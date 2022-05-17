Лоза: в плане результата Березуцкий не справляется со своей работой в ЦСКА

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Музыкант Юрий Лоза прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА.
Лоза: в плане результата Березуцкий не справляется со своей работой в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Уместнее будет сказать, что братья Березуцкие покинут клуб. Один из них не уйдёт. С точки зрения результатов, конечно, он не справляется. От ЦСКА ждут большего. Коллектив играет невнятно. Сейчас там те же самые непонятки, которые были когда-то в «Спартаке», — цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

По информации издания «Спорт-Экспресс», после поражения от «Краснодара» Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера. Как отмечается, специалист заявил, что не видит перспектив продолжать работу.

Напомним, что в 29-м туре РПЛ ЦСКА в гостях уступил «Краснодару» со счётом 0:1. Таким образом, краснодарский клуб обошёл армейцев в турнирной таблице чемпионата России и стал четвёртым.

Ранее Алексей Березуцкий опроверг информацию о своём уходе из ЦСКА.

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