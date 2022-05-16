Триумф воспитанников «Краснодара», прощание Жиго с болельщиками и вылет «Арсенала» в ФНЛ: чем запомнился 29-й тур РПЛ

«Краснодар» впервые в своей истории выпустил на поле 11 воспитанников и одержал сенсационную победу над ЦСКА, благодаря чему поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице. «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Зенитом», а покидающий команду по окончании сезона Самуэль Жиго попрощался с болельщиками. «Динамо» пропустило два мяча за семь минут и упустило победу над «Локомотивом», а «Рубин» крупно проиграл «Уралу» и остался в зоне переходных матчей. В свою очередь, «Арсенал» не смог взять верх в 12-й встрече подряд и лишился шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе страны. Чем запомнился 29-й тур РПЛ — в материале RT.

Низвержение «Арсенала»

За тур до окончания чемпионата России определилась одна из двух команд, которая начнёт следующий сезон во втором по силе дивизионе страны. В противостоянии двух главных аутсайдеров первенства «Арсенал» потерпел поражение от «Уфы» и потерял даже теоретические шансы на сохранение прописки РПЛ. Подопечные Миодрага Божовича в гостях уступили со счётом 1:2 и не смогли взять три очка в 12-м матче подряд. В последний раз такое происходило с ними в РПЛ в конце 2016 года. Тогда безвыигрышная серия туляков составила 14 встреч.

«Уфа» смотрелась сильнее, но оформить победу смогла лишь в самой концовке. Партнёров подвёл Эванс Кангва, получивший вторую жёлтую карточку за необоснованный фол у чужой штрафной площади. А уже спустя три минуты хозяева отметились вторым голом — лучший бомбардир турнира Гамид Агаларов записал на свой счёт 19-й мяч. За последние семь сезонов больше него забивали лишь Артём Дзюба и Фёдор Смолов (оба — по 20). Подопечные Алексея Стукалова набрали 27 очков, на четыре оторвались от «Арсенала» и продолжили борьбу за выживание. При удачном исходе они даже могут занять 12-ю строчку и избежать необходимости участвовать в переходных играх.

Очередной провал «Рубина»

В заключительном туре «Уфу» ждёт встреча с одним из главных конкурентов в сражении за место в Премьер-лиге. Речь идёт о «Рубине», который переживает один из самых сложных периодов с момента дебюта в РПЛ в 2003 году. В трёх матчах подопечные Леонида Слуцкого потерпели поражения с общим счётом 0:10 и опустились на 14-ю позицию. При этом даже в случае победы над «горожанами» они сумеют набрать лишь 32 очка, что является худшим результатом в истории казанцев. В 2004-м и 2016 годах они завершали сезон с 33 баллами, но оба раза попадали в десятку. Сейчас мечтать об этом уже не приходится. При идеальном раскладе двукратные чемпионы страны могут стать 11-ми.

На этот раз обидчиком «Рубина» стал «Урал», благодаря этому успеху покинувший зону вылета. Екатеринбуржцы трижды поразили ворота Юрия Дюпина, а лидерские качества вновь проявили Эрик Бикфалви и Олег Шатов. Первый оформил дубль, а второй не только отличился сам, но и выдал точную передачу на партнёра. Теперь в активе обоих по пять очков по системе «гол + пас» в четырёх встречах. С той лишь разницей, что румын выступает исключительно в роли завершителя (5 + 0), а россиянин преимущественно ассистирует (1 + 4).

Что касается «шмелей», то их судьба зависит от результата противостояния с «Арсеналом». И, на первый взгляд, для них всё выглядит более чем радужно. Туляки не только лишены мотивации, но и не могут обыграть екатеринбуржцев с октября 2020-го. В двух последних встречах они были биты с общим счётом 0:4.

Прощание с любимцем болельщиков

В свою очередь, «Спартак» не сумел прервать ещё более продолжительную безвыигрышную серию в противостоянии с извечным соперником. Подопечные Паоло Ваноли здорово провели большую часть второго тайма: уже в начале вышли вперёд благодаря голу Александра Соболева, а затем могли забивать на контратаках. Однако хозяева не воспользовались своими моментами, а уже в компенсированное время пропустили. Павел Кукуян принял неоднозначное решение и назначил 11-метровый в ворота Александра Селихова за фол на Александре Ерохине, а Андрей Мостовой не промахнулся с точки. Красно-белые упустили победу и не смогли взять верх над «Зенитом» в десяти матчах подряд во всех турнирах.

Но если само дерби двух столиц получилось довольно ожесточённым, то после финального свистка настала пора трогательных моментов. Так, с московскими болельщиками тепло попрощался один из лидеров команды Самуэль Жиго. Француз провёл в «Спартаке» четыре года и помог ему завоевать серебряные медали чемпионата России, но следующий сезон начнёт уже в составе «Марселя».

«Тяжёлая игра, тяжёлый момент. Это мой последний домашний матч в составе «Спартака». Спасибо болельщикам, очень эмоциональный для меня момент. Но футбольная жизнь продолжается, по дороге на стадион думал обо всём этом. Всем спасибо, наши фанаты — лучшие!» — сказал футболист в эфире «Матч ТВ».

Невероятный камбэк «Локомотива»

Не сумел удержать преимущество и будущий соперник «Спартак» по финалу Кубка России. В отличие от красно-белых, «Динамо» выложилось в первом тайме и к 38-й минуте вело со счётом 3:1. Даниил Фомин укрепился в статусе одного из лучших пенальтистов лиги и в 14-й раз подряд реализовал 11-метровый. Арсен Захарян отметился голом-шедевром, а Фёдор Смолов забил 94-й мяч и вышел на третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ. Столько же раз соперников огорчал Роман Павлюченко, чаще — лишь Александр Кержаков и Артём Дзюба.

Во втором тайме всё изменили замены Марвина Комппера. На исходе часа игрового времени на поле появились Ян Кухта и Вильсон Изидор, что «разбудило» железнодорожников и помогло им в кратчайшие сроки восстановить паритет. С разницей в семь минут они дважды застали врасплох Антона Шунина и не позволили «Динамо» прервать неудачную серию в чемпионате. В последних четырёх встречах подопечные Сандро Шварца набрали всего одно очко и потерпели три поражения.

Подняла настроение бело-голубым разве что осечка «Сочи». Южане не смогли распечатать ворота «Нижнего Новгорода» и поставили себя в крайне затруднительное положение. Чтобы завоевать серебряные медали, им необходимо обыгрывать «Динамо» в заключительном туре.

Смелость «Краснодара»

Завершился же тур в какой-то мере сенсацией. ЦСКА хоть и забарахлил в ходе заключительного отрезка первенства, но всё равно считался фаворитом в матче с «Краснодаром», весной лишившимся не только главного тренера, но и почти всех иностранных футболистов. Однако возглавляемый Александром Сторожуком коллектив не поплыл, а продолжил борьбу за попадание в топ-4. И это несмотря на то, что зачастую «быкам» приходилось рассчитывать исключительно на выпускников академии, не имевших опыта выступления на высоком уровне. Однако на этот раз хозяева превзошли самые смелые ожидания и впервые в своей истории одновременно выпустили на поле 11 воспитанников.

Безусловно, разница в классе сказывалась. ЦСКА даже в отсутствие травмированного Юсуфа Языджи смотрелся сильнее и создал почти в два раза больше моментов. По ожидаемым голам подопечные Алексея Березуцкого заметно превзошли оппонентов (1,32 — 0,7), но пробить Матвея Сафонова ни Чидера Эджуке, ни Хорхе Карраскаль не сумели. Зато удача улыбнулась юному таланту «Краснодара». В концовке 19-летний Никита Кривцов мощно приложился к мячу с 25 метров и оставил не у дел самого Игоря Акинфеева.

Таким образом, ЦСКА не только третий раз подряд уступил всухую, но и вновь остался без медалей. В последний раз красно-синие становились призёрами чемпионата России в 2018 году. Тогда они лишь на два очка отстали от «Локомотива». Тем удивительнее, что главный тренер гостей Алексей Березуцкий остался доволен как игрой, так и самоотдачей футболистов.