В «Спартаке» выступили против расширения РПЛ до 18 команд 

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о позиции московского клуба относительно возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Позиция «Спартака» не меняется — клуб за сохранение спортивного принципа и против расширения. Мы за увеличение количества матчей. Но, как это будет, пусть решают соответствующие структуры», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

По его словам, также решение по будущему РПЛ будут принимать клубы посредством голосования.

«Что касается формата, пока есть конкретные предложения: как будет что-то известно дополнительно, тогда мы сможем прокомментировать», — добавил Зеленов.

По информации СМИ, РПЛ может быть расширена до 18 команд. Рассматривается вариант стыковых матчей между 15-й и 16-й командами чемпионата России с клубами, занявшими третье и четвёртое места в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). На данный момент в высшем дивизионе выступают 16 клубов.

Ранее гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова пожелала молодым футболистам уехать из РПЛ.

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