Салихова пожелала молодым футболистам уехать из РПЛ

Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, обратилась к молодым игрокам команды.

«Своим молодым футболистам хочется пожелать не сдаваться, прогрессировать в каждой игре, чтобы однажды уехать из этой Газпром-лиги и никогда не видеть лица постылых судей, которые с такой радостью в глазах раздают им карточки, лишая радости празднования гола», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По её словам, ей хочется, чтобы у каждого игрока команды была возможность попасть в лучшие европейские чемпионаты.

Ранее Салихова назвала судей холуями после матча «Спартака» и «Зенита».