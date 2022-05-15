Салихова назвала судей холуями после матча «Спартака» и «Зенита»

Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала судейство матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«В нашем промо к матчу всё описано. Из песни слов не выкинешь. Судьи — холуи у газпромовского руководства. Они будут по три минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить. А вот деталь: Дзюба выбежал раньше, чем состоялся удар при пенальти, но гол засчитали. Сам пенальти тоже очень спорный», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По её мнению, подобные эпизоды можно перечислять бесконечно, рефери якобы исполняют глобальный заказ. Она также сказала, что «Спартак» опять не будет подавать в ЭСК, так как система уже обречена.

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1 на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, замкнув головой подачу Михаила Игнатова с фланга. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей — на 92-й минуте его реализовал Андрей Мостовой.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Ранее гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков выразил уверенность, что пенальти в матче с «Зенитом» не было.