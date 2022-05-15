Гендиректор «Спартака» уверен, что пенальти в матче с «Зенитом» не было

Короткая ссылка
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:1).
Гендиректор «Спартака» уверен, что пенальти в матче с «Зенитом» не было
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Думаю, что пенальти не было. Результат такой, какой есть», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

«Зенит» сравнял счёт с пенальти на последних минутах встречи и ушёл от поражения. При этом в эпизоде с назначением одиннадцатиметрового Малком и так поразил ворота красно-белых, но арбитр Павел Кукуян за мгновение до этого дал свисток об остановке игры, после чего и указал на точку.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не согласен с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить