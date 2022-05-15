Гендиректор «Спартака» уверен, что пенальти в матче с «Зенитом» не было

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:1).

«Думаю, что пенальти не было. Результат такой, какой есть», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

«Зенит» сравнял счёт с пенальти на последних минутах встречи и ушёл от поражения. При этом в эпизоде с назначением одиннадцатиметрового Малком и так поразил ворота красно-белых, но арбитр Павел Кукуян за мгновение до этого дал свисток об остановке игры, после чего и указал на точку.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не согласен с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом».