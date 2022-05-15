Гендиректор «Спартака» уверен, что пенальти в матче с «Зенитом» не было
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Думаю, что пенальти не было. Результат такой, какой есть», — цитирует Мележикова «Чемпионат».
«Зенит» сравнял счёт с пенальти на последних минутах встречи и ушёл от поражения. При этом в эпизоде с назначением одиннадцатиметрового Малком и так поразил ворота красно-белых, но арбитр Павел Кукуян за мгновение до этого дал свисток об остановке игры, после чего и указал на точку.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не согласен с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом».