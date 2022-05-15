Губерниев не согласен с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на эпизод с назначенным пенальти в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» (1:1).
Губерниев не согласен с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«А что здесь было? Откуда взялся пенальти? По-моему, вообще никакого нарушения не было. Зачем? Вот мы как всегда говорим: в Европе дают доиграть моменты и всё такое прочее. У нас — ну что за свистки?» — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» сравнял счёт с пенальти на последних минутах встречи и ушёл от поражения. При этом в эпизоде с назначением 11-метрового Малком и так поразил ворота красно-белых, но арбитр Павел Кукуян за мгновение до этого дал свисток об остановке игры, после чего и указал на точку.

Ранее журналист Василий Уткин высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом».

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