Уткин высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

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Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).
Уткин высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Ну а если — момент-то в оба конца, вот чисто технически... Кукуян неправильно назначил пенальти? Тогда ошибка становится непоправимой», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что гол после свистка уже нельзя было бы засчитывать.

«И тогда нет правильного решения. Вот же забавно», — заключил журналист.

«Зенит» сравнял счёт с пенальти на последних минутах встречи и ушёл от поражения. При этом в эпизоде с назначением одиннадцатиметрового Малком и так поразил ворота красно-белых, но арбитр Павел Кукуян за мгновение до этого дал свисток об остановке игры, после чего и указал на точку.

Ранее комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что гол Андрея Мостового спас Кукуяна от скандала после матча «Спартак» — «Зенит».

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