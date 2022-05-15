Уткин высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Ну а если — момент-то в оба конца, вот чисто технически... Кукуян неправильно назначил пенальти? Тогда ошибка становится непоправимой», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что гол после свистка уже нельзя было бы засчитывать.
«И тогда нет правильного решения. Вот же забавно», — заключил журналист.
«Зенит» сравнял счёт с пенальти на последних минутах встречи и ушёл от поражения. При этом в эпизоде с назначением одиннадцатиметрового Малком и так поразил ворота красно-белых, но арбитр Павел Кукуян за мгновение до этого дал свисток об остановке игры, после чего и указал на точку.
Ранее комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что гол Андрея Мостового спас Кукуяна от скандала после матча «Спартак» — «Зенит».