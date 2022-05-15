Орлов считает, что гол Мостового спас Кукуяна от скандала после матча «Спартак» — «Зенит»

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о судействе в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит» (1:1).
Орлов считает, что гол Мостового спас Кукуяна от скандала после матча «Спартак» — «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В концовке судья допустил ошибку, не засчитав гол Малкома на последней минуте. Зачем-то назначил пенальти. Сами же судьи всегда говорят: «Надо дождаться окончания эпизода». Если бы Селихов спас «Спартак» или Мостовой промахнулся, был бы скандал», — цитирует Орлова «Матч ТВ».

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1 на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, замкнув головой подачу Михаила Игнатова с фланга. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей — на 92-й минуте его реализовал Андрей Мостовой.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты — Владислав Казаров и Андрей Гурбанов.

Ранее Быстров и Ловчев поссорились из-за пенальти в матче «Спартак» — «Зенит».

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