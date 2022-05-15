Быстров и Ловчев поссорились из-за пенальти в матче «Спартак» — «Зенит»

Владимир Быстров и Евгений Ловчев поссорились в прямом эфире из-за пенальти в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит» (1:1).

Они на повышенных тонах в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» спорили о назначенном в игре пенальти.

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1 на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, замкнув головой подачу Михаила Игнатова с фланга. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей — на 92-й его реализовал Андрей Мостовой.

Ранее Андрей Канчельскис жёстко раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Зенит».