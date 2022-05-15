Быстров и Ловчев поссорились из-за пенальти в матче «Спартак» — «Зенит»
- РИА Новости
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Они на повышенных тонах в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» спорили о назначенном в игре пенальти.
«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1 на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.
На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, замкнув головой подачу Михаила Игнатова с фланга. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей — на 92-й его реализовал Андрей Мостовой.
Ранее Андрей Канчельскис жёстко раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Зенит».