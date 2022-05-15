Канчельскис жёстко раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Зенит»

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит» (1:1).
Канчельскис жёстко раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Зенит»
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«В конце был поставлен левый пенальти. Там не было пенальти. Как эти дебилы вообще футбол смотрят? У них четверо судей, и всё равно ничего не видят. VAR вообще нужно убирать. Уберите VAR — она мешает футболу», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1. 

На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, замкнув головой подачу Михаила Игнатова с фланга. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей — на 92-й его реализовал Андрей Мостовой.

Ранее Жиго попрощался с болельщиками после последнего домашнего матча за «Спартак».

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