Жиго попрощался с болельщиками после последнего домашнего матча за «Спартак»

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго попрощался с болельщиками команды после матча 29-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:1).
Жиго попрощался с болельщиками после последнего домашнего матча за «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Матч с чемпионами России стал последним на стадионе «Спартака» для Жиго. В следующем сезоне футболист будет выступать за французский «Марсель».

Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента». 

Встреча с «Зенитом» прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:1. 

На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, замкнув головой подачу Михаила Игнатова с фланга. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей — на 92-й его реализовал Андрей Мостовой.

Ранее сообщалось, что Ваноли и Соболев получили жёлтые карточки за давление на арбитра во время матча с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить