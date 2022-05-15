Жиго попрощался с болельщиками после последнего домашнего матча за «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго попрощался с болельщиками команды после матча 29-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:1).

Матч с чемпионами России стал последним на стадионе «Спартака» для Жиго. В следующем сезоне футболист будет выступать за французский «Марсель».

Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента».

Встреча с «Зенитом» прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, замкнув головой подачу Михаила Игнатова с фланга. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей — на 92-й его реализовал Андрей Мостовой.

Ранее сообщалось, что Ваноли и Соболев получили жёлтые карточки за давление на арбитра во время матча с «Зенитом».