Жиго попрощался с болельщиками после последнего домашнего матча за «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Матч с чемпионами России стал последним на стадионе «Спартака» для Жиго. В следующем сезоне футболист будет выступать за французский «Марсель».
Жиго перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента».
Встреча с «Зенитом» прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:1.
На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, замкнув головой подачу Михаила Игнатова с фланга. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей — на 92-й его реализовал Андрей Мостовой.
Ранее сообщалось, что Ваноли и Соболев получили жёлтые карточки за давление на арбитра во время матча с «Зенитом».