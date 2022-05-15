Алексей Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (0:1).

«Команда провела два разных тайма — первый получился не очень хороший, во втором ребята играли гораздо лучше. Пропустили в контратаке прекрасный дальний удар. Доволен самоотдачей и игрой, особенно во второй половине встречи, но не забили», — цитирует Березуцкого Sport24.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, москвичи потерпел третье сухое поражение подряд в РПЛ. В последний раз такое было в 2001 году, серия продлилась четыре матча.

«Краснодар» набрал 49 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (47). Московский клуб потерял шансы на медали РПЛ в сезоне-2021/22.

Ранее ЦСКА проиграл три матча подряд и не забил в них ни одного гола впервые за 21 год.