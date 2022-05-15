Спорные голы и решения VAR: как «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в 29-м туре РПЛ

«Спартак» на своём поле поделил очки с «Зенитом» в 29-м туре чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1. В начале второго тайма форвард хозяев Александр Соболев отличился с передачи Михаила Игнатова, а на 93-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти за спорный фол на Александре Ерохине. При этом главный арбитр Павел Кукуян имел основания для отмены первого гола, но не стал наказывать Даниила Хлусевича за попадание по ноге Дугласа Сантоса.

В преддверии отчётного матча между «Спартаком» и «Зенитом» один из главных вопросов заключался в том, насколько мотивированными будут соперники. Ведь впервые за долгое время они подходили к дерби двух столиц без какой-либо турнирной мотивации. Петербуржцы уже гарантировали себе золотые медали и даже успели отпраздновать успех с болельщиками, а москвичи не имели шансов серьёзно улучшить своё положение. Подопечные Паоло Ваноли лишь за два тура до конца чемпионата гарантировали себе сохранение прописки в РПЛ, а скрасить впечатление от проваленного сезона могут лишь победой в Кубке России.

Тем не менее «Спартаку» было за что сражаться на поле стадиона «Открытие Банк Арена». В первом круге красно-белые потерпели самое крупное в своей истории поражение в национальном первенстве и вряд ли забыли об этом. Тогда «Зенит» на своём поле унизил извечного противника со счётом 7:1 и встал в один ряд с «Ливерпулем» — ранее лишь мерсисайдцам удавалось семь раз поражать ворота красно-белых. И убедительный реванш на своём поле стал бы не только подарком для фанатов, но и позволил бы прервать крайне неприятную серию. Москвичи не могли обыграть петербуржцев на протяжении восьми встреч, а последняя победа была датирована ноябрём 2017-го (3:1). Тогда десятикратных чемпионов страны возглавлял Массимо Каррера, а взять три очка им помогли Александр Самедов, Луис Адриано и Марио Пашалич.

Также по теме Несмотря на расточительность: «Спартак» упустил уйму моментов, но разгромил «Енисей» в полуфинале Кубка России «Спартак» одержал крупную победу над «Енисеем» и впервые с 2006 года вышел в финал Кубка России по футболу. Подопечные Паоло Ваноли...

Правда, по составам было сложно сказать, планируют ли хозяева во что бы то ни стало биться за победу. Ваноли оставил на скамейке Самуэля Жиго, Зелимхана Бакаева и Шамара Николсона, а Максимилиано Кофрие и вовсе не попал в заявку из-за травмы. И больше всего это ударило по оборонительной линии, которая приняла угрожающий вид. Тройку с Георгием Джикией сформировали номинальный опорник Руслан Литвинов и латераль Даниил Хлусевич, в то время как не выходивший в старте с 30 октября Николай Рассказов расположился на фланге.

В свою очередь, Сергей Семак обошёлся минимумом перестановок и выставил на поле практически боевой состав. К присутствию в центре обороны Нуралы Алипа уже многие привыкли, да и Даниил Одоевский занимал место в воротах не только в игре с «Рубином», но и в матче с «Химками». В основу попал и бразильский квинтет во главе с Малкомом и Клаудиньо, и Иван Сергеев, который в предыдущих трёх турах записал на свой счёт три гола и передачу. Зато в резерве вновь остался Артём Дзюба, чей возможный отъезд из Северной столицы остаётся самой обсуждаемой темой последних недель.

Первые минуты матча позволяли рассчитывать на яркое и бескомпромиссное противостояние. Сначала Александр Селихов чуть было не срезал мяч в собственные ворота, а затем Александр Соболев проверил бдительность Одоевского. Квинси Промес классной разрезающей передачей нашёл форварда у границы штрафной, а тот покатил мяч в дальний угол. Но молодой вратарь был начеку. После этого активная игра внезапно стихла, за что во многом ответственен «Зенит». Гости владели территориальным преимуществом, но вперёд не рвались. В первые 35 минут они хоть и нанесли пять ударов, однако до створа не дошёл ни один из них. Ближе всех были Юри Алберто и Малком, но оба не смогли попасть в дальний угол.

Судя по всему, Семак планировал немного измотать противника, нащупать слабые места в его экспериментальной линии обороны и ударить ближе к концу первой половины. В заключительные десять минут тайма петербуржцы взвинтили темп и, хоть так и не смогли потревожить Селихова, создали два отличных момента. Сначала прошёл заброс во вратарскую на Дмитрия Чистякова, но защитник не смог толком обработать мяч, а затем Сергееву в падении не удалось замкнуть прострел Дугласа Сантоса. Но попытка «Зенита» сместить акцент в сторону атаки не прошла бесследно. «Спартак» моментально получил чуть больше пространства впереди и мог этим воспользоваться. Рассказов неожиданно оказался в районе полукруга и пробил из-за пределов штрафной.

Игра окончательно оживилась на 49-й минуте, когда «Спартаку» чуть ли не впервые в матче удалось организовать фирменный быстрый выпад. Виктор Мозес снабдил пасом прорывавшегося по левому краю Михаила Игнатова, а тот исполнил идеальный наброс на Соболева. Александр опередил застоявшегося Алипа и пробил аккурат в ближний угол. Правда, не обошлось без просмотра видеоповтора, чуть было не обернувшегося скандалом. За несколько секунд до удара Хлусевич при попытке исполнить передачу попал по ноге Сантосу, но Павел Кукуян справедливо не усмотрел нарушения.

С этого момента пассивного контроля мяча «Зениту» было мало. Петербуржцы большими силами пошли вперёд и стали уязвимы для контратак. И «Спартак» имел множество возможностей поймать противника на встречном движении. Причём в основном москвичи задействовали левый фланг. После выхода на поле Жиго там расположились не только Хлусевич с Мозесом, но и регулярно смещался Промес. Именно Квинси принял непосредственное участие в создании двух острых эпизодов, но голом не завершился ни один из них. Сначала он сам пробил прямо в голкипера, а затем вывел на ударную позицию Соболева. У того на плечах буквально висел защитник, однако пробить с разворота всё же удалось.

Концовка встречи прошла под знаком тактической борьбы Ваноли и Семака. Итальянец поочерёдно убрал главных созидателей в лице Соболева, Мозеса и Промеса, а вместо них выпустил Николсона, Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева. Россиянин же пошёл на довольно неожиданный шаг и заменил троих представителей бразильской диаспоры, за исключением Малкома и Сантоса. И хотя «Зенит» остался без звёздных легионеров, ему всё же удалось добиться положительного эффекта. «Спартак» был прижат к собственным воротам и вынужден судорожно отбиваться.

В штрафной сражались Дзюба и Александр Ерохин, у её границ давление нагнетали Андрей Мостовой, Данил Круговой и Магомед Оздоев. Но моменты всё не возникали. Зато экс-капитан сборной России чуть было не отправил в нокаут Жиго. В ходе борьбы Артём попал Самуэлю коленом в голову, после чего тот с трудом пришёл в себя. Гораздо опаснее был рывок Николсона. Ямаец откликнулся на дальний заброс, опередил Чистякова, но проткнуть мяч мимо Одоевского не сумел.

Однако оставить ворота в неприкосновенности «Спартак» всё же не сумел. На 90-й минуте Дзюба оказался сильнее в верховой борьбе с двумя защитниками и исполнил скидку на врывавшегося во вратарскую Ерохина. Тот попытался прокинуть мяч мимо Селихова, но завалился на газон после контакта с вратарём. А в следующие пару секунд произошло сразу два события: арбитр остановил игру, а воспользовавшийся замешательством оппонентов Малком неотразимо пробил в ближний угол.

Кукуян дал свисток перед ударом бразильца, и гол не мог быть засчитан, вследствие чего оставалось лишь решить вопрос с возможным пенальти. На повторе было чётко видно, что Селихов хоть и попадает руками по ногам Ерохина, но за доли секунды до этого играет в мяч. Однако видеоассистентов судьи это не убедило. К точке подошёл Мостовой и лишил «Спартак» победы в дерби двух столиц.