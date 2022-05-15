Ваноли высказался о ничье с «Зенитом» в 29-м туре РПЛ

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Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли подвёл итоги матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Ваноли высказался о ничье с «Зенитом» в 29-м туре РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Первый тайм провели очень хорошо. Где-то не хватало смелости, характера. Во втором тайме дела пошли не так хорошо. Хотели удержать результат. Это сказалось», — цитирует Ваноли «Чемпионат».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, «Спартак» набрал 38 очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Зенит» (65) же завоевал золотые медали первенства ещё два тура назад.

Ранее сообщалось, что гол с пенальти на 92-й минуте принёс «Зениту» ничью в матче РПЛ со «Спартаком».

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