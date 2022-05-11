Несмотря на расточительность: «Спартак» упустил уйму моментов, но разгромил «Енисей» в полуфинале Кубка России

«Спартак» одержал крупную победу над «Енисеем» и впервые с 2006 года вышел в финал Кубка России по футболу. Подопечные Паоло Ваноли нанесли 12 ударов по воротам соперника и неоднократно выходили один на один с голкипером Михаилом Опариным, но смогли отличиться лишь трижды. Голами отметились Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев, а Кристофер Мартинс Перейра записал на свой счёт две результативные передачи.

На протяжении последних месяцев победа в Кубке России считалась последней возможностью для «Спартака» скрасить впечатление от неудачного сезона. Ещё в апреле красно-белые лишились математических шансов на золото РПЛ, а затем и вовсе переключились на борьбу за выживание, лишь за два тура до конца чемпионата гарантировав себе сохранение прописки в высшем дивизионе. Подпортило настроение и исключение из числа участников плей-офф Лиги Европы, в который московская команда пробилась впервые с 2008 года.

Поэтому встреча с «Енисеем» имела для «Спартака» важнейшее значение. В случае успеха десятикратный чемпион страны впервые с 2006 года выходил в решающий раунд соревнований и получал возможность достойно отметить 100-летний юбилей клуба. И хотя подопечные Паоло Ваноли считались явными фаворитами, списывать со счетов красноярцев не стоило. Хотя бы по той причине, что в октябре 2020-го москвичи уже уступили им на групповой стадии турнира. Правда, тогда они выставили полурезервный состав, а автором единственного гола стал Хуан Лескано, в настоящее время защищающий цвета австралийского «Брисбен Роар».

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Кроме того, за последние годы «Спартак» неоднократно оступался в матчах с заметно уступающими в классе противниками. В 2019-м проиграл «Уралу», годом ранее потерпел сенсационное поражение от «Тосно» в серии пенальти — тогда одним из главных антигероев был назван Денис Глушаков, сначала не реализовавший два 100-процентных момента, а затем и смазавший решающий 11-метровый. И это не считая проигрышей «СКА-Хабаровск» и «Кубани» — командам не самого высокого уровня. Первые тогда боролись за выживание в РПЛ, а вторые и вовсе пребывали в ФНЛ.

Неудивительно, что матч между «Спартаком» и «Енисеем» многие рассматривали через призму противостояния «Динамо» и «Алании», завершившегося накануне. Так, тренер гостей Александр Алфёров восхвалял стиль игры владикавказцев и давал понять, что красноярцы также будет пытаться действовать в ярко атакующей манере и искать счастья у чужих ворот. И его подопечные постарались в точности воплотить план наставника. В первые 15 минут они не только владели мячом 2/3 времени, но и делали это непосредственно у штрафной соперников. Москвичи оказались не готовы к этому и долгое время не могли перехватить инициативу, а очередной сенсационный провал красно-белых уже не казался чем-то нереальным.

Но чрезмерная заряженность на атаку постепенно стала вредить «Енисею». Гости старались постоянно прессинговать оппонента и держали оборонительную линию крайне высоко, предоставляя возможности для проведения контрвыпадов. И с 21-й минуты «Спартак» начал раз за разом прорываться через защиту противника с помощью банальных забеганий за спину. Но если Зелимхан Бакаев и Шамар Николсон не смогли переиграть Михаила Опарина, то Квинси Промес преуспел. Разрезающая передача Кристофера Мартинса Перейры вывела один на один с вратарём красноярцев, и тот не упустил свой шанс.

В оставшееся время красно-белые могли забить ещё три-четыре раза, но реализация находилась на катастрофически низком уровне. Несколько моментов растранжирили всё те же Промес и Бакаев, крайне эмоционально реагировавший практически на каждое неудачное действие партнёров. При этом особенно обидно должно быть Николсону. Ямаец упорно поддерживал атаки хозяев и неоднократно мог поражать пустые вороты, но партнёры упрямо игнорировали его, предпочитая наносить удары с менее удобных позиций.

«Енисей» же периодически создавал острые моменты у ворот Александра Максименко, но явных шансов отличиться не имел. Сначала Александр Канаплин низом пробил из-за штрафной, но вратарь «Спартака» легко отвёл угрозу, а затем обводящий удар не смог исполнить Александр Зотов. Воспитанник красно-белых попытался закрутить в дальнюю девятку, но получилось не лучшим образом.

Во втором тайме «Спартак» продолжил раз за разом прощать «Енисей». В первые семь минут довести счёт до крупного и снять все вопросы о победителе могли Промес и Николсон, но оба не смогли справиться с Опариным в ближнем бою. При этом ямайцу было несколько сложнее, ведь ему не только противостоял защитник, но приходилось бить не из самого удобного положения.

Но уже четыре минуты спустя подопечные Ваноли всё же смогли забить второй мяч. Проваливший первый тайм Бакаев получил пас в зоне правого полуфланга, в стиле Арьена Роббена сместился в центр и покатил точно под дальнюю штангу. Голкипер «Енисея» был бессилен.

В оставшееся время характер матча не изменился. «Енисей» продолжал отчаянно идти вперёд большими силами и нарываться на контрвыпады «Спартака». Добавить интриги противостоянию вполне мог Валерий Кичин, здорово пробивший головой после подачи с углового. При этом гости посчитали, что Максименко добрался до мяча уже после того, как тот пересёк линию, вследствие чего в дело пришлось вмешаться видеоассистентам арбитра. Однако те постановили, что гола не было, и позволили продолжить встречу.

С этого момента «Енисей» практически не создавал проблем для обороны «Спартака», а сам пропустил дважды. Но если гол Промеса был отменён из-за офсайда, то вышедший на замену Александр Соболев отличился по всем правилам. Габаритный форвард неотразимым ударом завершил многоходовую комбинацию, а в роли ассистента вновь выступил Перейра.

«Спартак» разгромил «Енисей» и впервые за 16 лет пробился в финал Кубка России, где померится силами с «Динамо». Примечательно, что за всю историю одни из старейших команд страны лишь однажды встречались в решающей стадии турнира. В 1950 году красно-белые обыграли соперника со счётом 3:0 и в пятый раз завоевали трофей.